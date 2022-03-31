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شركتا الرياض للتعمير وسمو العقارية تعلنان بيع أجزاء من مخطط تنال بـ249.9 مليون ريال

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الرياض للتعمير
الرياض للتعمير
سوق السعودية

شركتا الرياض للتعمير وسمو العقارية تعلنان بيع أجزاء من مخطط تنال بـ249.9 مليون ريال

تحقق "الرياض للتعمير" أرباحاً بـ81 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الرياض للتعمير، اليوم الخميس، عن تلقيها خطاباً من شركة تنال للاستثمار والتطوير العقاري، شركة زميلة، يفيد ببيعها أجزاءً من مخطط تنال بإجمالي مساحة نحو 151.47 ألف متر مربع، بقيمة إجمالية نحو 249.9 مليون ريال، بالإضافة إلى تحمل المشتري ضريبة التصرفات العقارية، وتم البدء في إجراءات الافراغ.

وقالت شركة الرياض للتعمير، إن حصتها من تلك المبيعات ما نسبته 69.38%، وسوف تحقق إجمالي أرباح من هذه المبيعات تقدر بنحو 81 مليون ريال.

وأضافت أن أثرها المالي يظهر خلال الربع الأول والثاني من عام 2022.

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة سمو العقارية، عن امتلاكها حصة قدرها 10%؜ من شركه تنال للاستثمار والتطوير العقاري متوقعة ظهور الأثر المالي الإيجابي لهذه المبيعات على أرباح شركة سمو العقارية خلال النصف الأول من العام الحالي.

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