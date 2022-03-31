"جبل عمر" تتحول للربحية بـ946.2 مليون ريال في 2021
تراجعت خسائرها المتراكمة بنسبة 14%
تحولت شركة جبل عمر للتطوير "جبل عمر" إلى تحقيق صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بنحو 946.2 مليون ريال في 2021، مقارنة بخسائر نحو 1.34 مليار ريال في 2020.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن التحول للربحية جاء بسبب زيادة الإيرادات بنسبة 75.67% إلى 310.36 مليون ريال في 2021، على أساس سنوي، نتيجة تخفيف القيود المفروضة نتيجة جائحة كورونا في 2021، مقارنة بالعام 2020، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرات لخفض التكاليف التشغيلية خلال عام 2021.
ويعود كذلك إلى الربح المعترف به من بيع قطعتي أرض بمشروع جبل عمر والتي تم الإعلان عنها على موقع تداول في 13 ديسمبر 2020 و 30 سبتمبر 2021 على التوالي، وكذلك الربح المعدل المعترف به الناتج عن إعادة هيكلة القرض المباشر المقدم من وزارة المالية والتمويل المقدم من بنك ساب والبنك الأهلي السعودي، والتي تم الإعلان عنهما على موقع تداول في 5 أكتوبر 2021 و21 نوفمبر 2021 على التوالي.
وانخفضت الخسائر المتراكمة لشركة "جبل عمر" إلى نحو 1.274 مليار ريال ما يعادل 14% من رأس المال بنهاية 2021، مقارنة بنحو 2.128 مليار ريال ما يعادل 23% من رأس المال بنهاية 2020.
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