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3 عوامل تهبط بأرباح "السعودي الألماني الصحية" 79% في 2021

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السعودي الألماني
السعودي الألماني الصحية
سوق السعودية

3 عوامل تهبط بأرباح "السعودي الألماني الصحية" 79% في 2021

منها زيادة مصاريف البيع والتسويق

دبي - العربية.نت

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تراجع صافي أرباح شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "السعودي الألماني الصحية" بنسبة 79% في العام 2021 إلى نحو 17.2 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 81.99 مليون ريال أرباح العام 2020.

وأرجعت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الخميس، تراجع الأرباح إلى 3 عوامل هي زيادة مصاريف البيع والتسويق بسبب تسويق وتحديث العلامة التجارية للمجموعة، وزيادة في نفقات الاستشارات بسبب مشروع تحسين وترشيد التكاليف، بالإضافة إلى الزيادة في تكلفة التمويل والزكاة المستحقة وتأثيرها على الربح.

وارتفعت إيرادات "السعودي الألماني الصحية" بنسبة 6.97% في العام 2021 إلى 1.87 مليار ريال، مقارنة بنحو 1.75 مليار ريال في 2020.

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