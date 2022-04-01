"الخليج للملاحة" تتحول للربحية في 2021 مع 60 مليون درهم

سجلت شركة الخليج للملاحة أرباحاً بقيمة 60 مليون درهم خلال العام 2021، مقارنة بخسائر بلغت 285 مليون درهم في العام 2020.

وأتى التحول إلى الربحية على الرغم من تراجع الإيرادات بنحو 15%، إلى 122 مليون درهم.

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وأشارت الشركة إلى أنها قامت بإعادة هيكلة وتمويل قروض بقيمة تزيد على 300 مليون درهم ضمن شروط جديدة وميسرة.