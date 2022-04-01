سوق دبي
"الخليج للملاحة" تتحول للربحية في 2021 مع 60 مليون درهم
رغم تراجع الإيرادات 15%
سجلت شركة الخليج للملاحة أرباحاً بقيمة 60 مليون درهم خلال العام 2021، مقارنة بخسائر بلغت 285 مليون درهم في العام 2020.
وأتى التحول إلى الربحية على الرغم من تراجع الإيرادات بنحو 15%، إلى 122 مليون درهم.
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وأشارت الشركة إلى أنها قامت بإعادة هيكلة وتمويل قروض بقيمة تزيد على 300 مليون درهم ضمن شروط جديدة وميسرة.
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