المركزي المصري
"المركزي" المصري: المعروض النقدي يرتفع 18.41% على أساس سنوي في فبراير
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أمس، أن المعروض النقدي (ن2) ارتفع 18.41% على أساس سنوي في فبراير الماضي.
وكانت بيانات سابقة لـ"المركزي" المصري أصدرها في آخر ديسمبر الماضي، أظهرت نمو المعروض النقدي (ن2) بنسبة 18.5% على أساس سنوي في نوفمبر.
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وزاد المعروض النقدي إلى 5.74 تريليون جنيه (366.54 مليار دولار) في نوفمبر، من 4.84 تريليون جنيه قبل عام.
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