.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"المركزي" المصري: المعروض النقدي يرتفع 18.41% على أساس سنوي في فبراير

  • الخط
المركزي المصري مناسبة
البنك المركزي المصري
المركزي المصري

"المركزي" المصري: المعروض النقدي يرتفع 18.41% على أساس سنوي في فبراير

القاهرة - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أمس، أن المعروض النقدي (ن2) ارتفع 18.41% على أساس سنوي في فبراير الماضي.

وكانت بيانات سابقة لـ"المركزي" المصري أصدرها في آخر ديسمبر الماضي، أظهرت نمو المعروض النقدي (ن2) بنسبة 18.5% على أساس سنوي في نوفمبر.

وزاد المعروض النقدي إلى 5.74 تريليون جنيه (366.54 مليار دولار) في نوفمبر، من 4.84 تريليون جنيه قبل عام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
حريق هائل في سوق المباركية بالكويت.. كيف بدأ؟ حريق هائل في سوق المباركية بالكويت.. كيف بدأ؟
اكتشف المزيد