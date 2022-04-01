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"مبادلة" تحصل على تمويل بـ720 مليون دولار لصفقة حقل تمار الإسرائيلي

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سوق أبوظبي

"مبادلة" تحصل على تمويل بـ720 مليون دولار لصفقة حقل تمار الإسرائيلي

تحالف من 13 بنكاً بينها مصارف إسرائيلية شارك في ترتيب القرض

دبي - العربية.نت

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أنهت وحدة تابعة لشركة مبادلة الإماراتية، إجراءات الحصول على قرض من تحالف مصارف بنحو 720 مليون دولار من أجل إتمام صفقة الاستحواذ على حصة في حقل تمار للغاز الإسرائيلي، بحسب ما ذكرته مصادر مصرفية على إطلاع بالأمر لـ"العربية.نت".

وقالت المصادر إن تحالفا من 13 بنكا من بينهم مصارف إسرائيلية، شارك في ترتيب القرض وهي بنوك أبوظبي التجاري و"دويتشه بنك" و"HSBC" و"ING" و"JP Morgan" و" Natixis" و" Societe Generale" ومجموعة "SMBC" اليابانية وبنك الصين.

فيما تضمنت قائمة البنوك الإسرائيلية المشاركة في عملية التمويل مصارف "لئومي" و"هبوعليم" و"ديسكونت" و"مزراحي".

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ويستحق أجل التمويل الذي قدمته البنوك في ديسمبر كانون الأول من 2029، بحسب ما ذكرته المصادر والتي أوضحت أن بنك "هبوعليم" كان المرتب الرئيسي للقرض.

والشركة التي حصلت على التمويل هي "تمار انفستمنت" التابعة لـ"مبادلة" والتي تم تأسيسها لغرض الصفقة.

وفي سبتمبر من العام الماضي، أنهت شركة مبادلة الإماراتية للاستثمار، إجراءات استحواذها على حصة تبلغ 22% من حقل الغاز البحري الإسرائيلي "تمار" بعد اتفاق مبدئي، في أبريل الماضي، لشراء حصة بحقل الغاز الإسرائيلي مقابل 1.1 مليار دولار.

وتقدر احتياطات الحقل بأكثر من 300 مليار متر مكعب من الغاز، وتمتلك كل من شركة شيفرون الأميركية والشركة "إسرامكو" نحو ثلث حقل تمار، فيما الباقي تملكه شركات أصغر.

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