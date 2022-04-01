اقتصاد الصين
"مورغان ستانلي" يخفض توقعاته للنمو الصيني إلى 4.6% في 2022
توقع انتعاش الاقتصاد في الربع الأخير من العام
خفض بنك مورغان ستانلي، توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني من 5.1% إلى 4.6% خلال العام 2022، مشيرا إلى الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها بكين لمنع انتشار فيروس كورونا.
وتوقع البنك الأميركي أن ينتعش الاقتصاد الصيني في الربع الأخير من هذا العام.
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وأوضح أنه في أسوأ السيناريوهات، قد لا تستطيع الصين الخروج من أزمة كورونا حتى النصف الأول من عام 2023، الأمر الذي سيؤدي إلى إغلاقات متكررة في البلاد، وبالتالي تعطل سلسلة التوريد ونمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4% فقط.
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