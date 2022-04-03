تحالف ينوي التقدم بعرض للاستحواذ على 90% من رأسمال "دومتي" المصرية

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، إن شركة Expedition Investment وهي شركة مؤسسة بالتحالف مع بعض المستثمرين والمؤسسة وفقاً لقوانين دولة موريشيوس، تقدمت اليوم الأحد، بخطاب يتضمن إعلان نيتها في التقدم بعرض شراء غير ملزم على أسهم شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي"، المدرجة في البورصة المصرية.

وبحسب بيان للهيئة، على موقع البورصة المصرية، فإن التحالف عرض الاستحواذ على نسبة حتى 90% على أسهم "دومتي" بسعر مبدئي 5 جنيهات للسهم.

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ويتقرر تقديم العرض النهائي من عدمه في ضوء ما ستسفر عنه نتيجة الفحص النافي للجهالة.

ويضم تحالف المستثمرين المقدم لعرض الاستحواذ رئيس مجلس إدارة شركة "دومتي" عمر محمد عبدالحميد الدماطي، وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة "دومتي" محمد عمر محمد عبدالحميد الدماطي، وهما مساهمان رئيسيان كمجموعة مرتبطة بالشركة المستهدفة، وهم أعضاء مشاركون بالتحالف بحصص أقلية بالشركة مقدمة العرض.

يتوزع هيكل ملكية "دومتي"، على رجل الأعمال السعودي يحيى محمد عوض بن لادن بنسبة 15.65%، وتريفي هولدينج- جزر كايمن بحصة 11.53%، وعمر محمد عبد الحميد الدماطي 9.19%، وزينب محمد عبد الحميد شاهين بحصة 7.22%، وناس راسل للاستثمار 6.28%، ومحمد عمر محمد عبدالحميد الدماطي بحصة 1.91%، وآخرين.