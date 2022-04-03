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تراجع حاد في صافي أصول مصر الأجنبية خلال فبراير

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البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
اقتصاد مصر

تراجع حاد في صافي أصول مصر الأجنبية خلال فبراير

انخفض بمقدار 60 مليار جنيه إلى سالب 50.3 مليار جنيه

القاهرة - رويترز

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أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أن صافي الأصول الأجنبية المصرية شهد تراجعا حادا في فبراير، إذ انخفض بمقدار 60 مليار جنيه مصري (3.29 مليار دولار) إلى سالب 50.3 مليار جنيه.

يمثل هذا تراجعا للشهر الخامس على التوالي. وساعد نقص العملة الأجنبية على دفع البنك المركزي إلى خفض قيمة الجنيه 14% في 21 مارس. وكانت قيمة صافي الأصول الأجنبية قد بلغت في نهاية سبتمبر 186.3 مليار جنيه.

ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين، مخصوما منها الالتزامات. ووفقا للبنك المركزي فإن التغيير في حجم صافي الأصول الأجنبية يعكس صافي معاملات النظام المصرفي مع القطاع الأجنبي ومنها الخاصة بالبنك المركزي.

يقول محللون إن أي تحرك قد يمثل تغييرا في تدفق الواردات أو الصادرات، أو خروج محافظ أجنبية، أو عمليات سداد الدين الخارجي، أو تغيرات في تدفق تحويلات العاملين، أو تباطؤا في السياحة.

وقال البنك المركزي في 14 مارس، إن تحويلات المصريين بالخارج زادت إلى 31.5 مليار دولار في 2021 من 29.6 مليار دولار قبل عام.

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