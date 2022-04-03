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عمومية gfh تعتمد إدراج أسهمها في السعودية وأبوظبي

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gfh
سوق السعودية

عمومية gfh تعتمد إدراج أسهمها في السعودية وأبوظبي

المجموعة أقرت توزيع أرباح نقدية ومجانية عن عام 2021

دبي - العربية.نت

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أقرت الجمعية العمومية لمجموعة جي إف إتش المالية "gfh"، إدراج أسهم المجموعة في كل من السوق المالية السعودية وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وذكرت المجموعة في بيان، اليوم الأحد، أنه تم تفويض مجلس الإدارة بالصلاحيات اللازمة لتنفيذ وإتمام عمليات الإدراج.

وصادقت الجمعية أيضا على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 4.57% من رأس المال عن عام 2021 بقيمة إجمالية 45 مليون دولار، بالإضافة إلى توزيع أسهم منحة بنسبة 1.5% من رأس المال المدفوع بقيمة إجمالية 15 مليون دولار.

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وارتفعت أرباح مجموعة جي إف إتش المالية في الربع الرابع من العام الماضي بنحو 9% لتصل إلى 24 مليون دولار.

تأتي هذه الأرباح بدعم من العمليات المصرفية الاستثمارية التي حققت 52 مليون دولار من أنشطة الاكتتاب.

أما على مدار العام الماضي بأكمله، فسجلت الشركة أرباحا بقيمة 84 مليون دولار، بزيادة قدرها 87%.

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