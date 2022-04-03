"جبل عمر" تبرم اتفاقية تنفيذ ملزمة لتسوية أصول صندوق الإنماء مكة العقاري

أعلنت شركة جبل عمر إبرام اتفاقية تنفيذ ملزمة مع مدير صندوق الإنماء مكة العقاري نيابة عن الصندوق والتي اتفق الطرفان بموجبها على تسوية جميع الحقوق والالتزامات المتصلة بالصندوق وذلك من خلال قيام الشركة بإصدار 225.1 مليون سهم جديد في الشركة لصالح مالكي وحدات الصندوق وفق معامل المبادلة المحدد بـ 0.442 سهم جديد في الشركة مقابل كل وحدة من وحدات من الصندوق (باستثناء الشركة بصفتها مالك وحدات)، وذلك من خلال زيادة رأس مال الشركة من 9.29 مليار ريال إلى 11.54 مليار ريال.

وذكرت الشركة في بيان نشر على موقع "تداول"، أنه كمقابل لإصدار الأسهم الجديدة لصالح مالكي وحدات الصندوق سيتم تحويل ملكية أصول الصندوق للشركة والتنازل عن أي حقوق مرتبطة بها وفق الاتفاقيات المتعلقة بالصندوق، بما في ذلك حقوق الملكية وأي حقوق أخرى متعلقة بأصول الصندوق يتمتع بها الصندوق وعدد من الأطراف المعنية بالصندوق، بالإضافة إلى فك الرهن عن العقارات المرهونة وإلغاء كافة الضمانات المقدمة من قبل الشركة لصالح الصندوق.

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وبموجب أحكام الاتفاقية الملزمة سيكون إتمام الصفقة بمثابة مخالصة وتسوية نهائية بين الشركة والصندوق وعدد من الأطراف المعنية بالصندوق.

وتخضع الاتفاقية الملزمة لعدد من الشروط التي يجب استيفاءها لغرض إتمام الصفقة، والتي تشمل الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة لتنفيذ الصفقة والحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة وموافقات أي أطراف ثالثة تكون موافقتهم مطلوبة لتنفيذ الصفقة وغيرها من الشروط والأحكام الأخرى.

وذكرت الشركة أنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية بخصوص الصفقة في حينه، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة.