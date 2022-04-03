سوق السعودية
"نادك" تعلن تسجيل 2.96% خسائر متراكمة بنهاية 2021
بقيمة 30.1 مليون ريال
أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"، اليوم الأحد، عن وصول خسائرها المتراكمة إلى نحو 30.11 مليون ريال بنهاية العام 2021.
وذكرت في بيان على "تداول السعودية"، إن الخسائر المتراكمة تبلغ نسبة 2.96% من رأس المال المدفوع البالغ نحو 1.02 مليار ريال.
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كانت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" قد تحولت إلى تحقيق خسائر نحو 285.03 مليون ريال في العام 2021، مقارنة بصافي ربح بعد الزكاة والضريبة نحو 35.65 مليون ريال في 2020.
ووفقاً لحسابات "العربية.نت" ارتفعت خسائر "نادك" بنسبة 300.3% في الربع الرابع من 2021 إلى 277.3 مليون ريال مقارنة بخسائر نحو 69.3 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.
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