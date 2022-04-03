سوق السعودية
"ولاء للتأمين" توقع اتفاقية تأمينية مع شركة أرامكو"
لتقديم تغطية تأمينية لمنتجات الطاقة والممتلكات والمركبات والبحري ومنتجات أخرى
أعلنت شركة ولاء للتأمين التعاوني توقيع اتفاقية تأمينية مع شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، لتقديم تغطية تأمينية لمنتجات الطاقة والممتلكات والمركبات والبحري ومنتجات أخرى.
وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إن العقد تم توقيعه في 31 مارس الماضي، بقيمة تزيد عن 5% من إجمالي أقساط التأمين لشركة ولاء للتأمين التعاوني للعام المالي2021م.
مادة اعلانية
وبدأت التغطية التأمينية اعتباراً من 1 أبريل الجاري، ولمدة سنة واحدة.
وتوقعت الشركة أن يكون للعقد تأثير إيجابي على نتائج الشركة المالية لعام 2022م.
وذكرت أن الاتفاقية تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية.
اقرأ أيضاً
-
"أسمنت اليمامة" تحصل على تمويل بـ1663 مليون ريال من "الأهلي" السعوديالقرض يشمل تمويلا طويل الأجل بقيمة 800 مليون ريال شركات
-
السعودية تخطط لإنتاج "قمح الديورم" بكميات تغطي الاستهلاك المحليالفرصة الاستثمارية تهدف لإنتاج القمح بالكمية والجودة الكافية وأن يكون المنتج سعوديا 100% اقتصاد
-
تسلا تتجاوز كورونا وأزمات سلاسل التوريد.. حققت رقماً قياسياً جديداًإيلون ماسك ذكر أن الربع الأول صعب "بشكل استثنائي" قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية