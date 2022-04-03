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"ولاء للتأمين" توقع اتفاقية تأمينية مع شركة أرامكو"

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ولاء للتأمين التعاوني مناسبة
ولاء للتأمين
سوق السعودية

"ولاء للتأمين" توقع اتفاقية تأمينية مع شركة أرامكو"

لتقديم تغطية تأمينية لمنتجات الطاقة والممتلكات والمركبات والبحري ومنتجات أخرى

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة ولاء للتأمين التعاوني توقيع اتفاقية تأمينية مع شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، لتقديم تغطية تأمينية لمنتجات الطاقة والممتلكات والمركبات والبحري ومنتجات أخرى.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إن العقد تم توقيعه في 31 مارس الماضي، بقيمة تزيد عن 5% من إجمالي أقساط التأمين لشركة ولاء للتأمين التعاوني للعام المالي2021م.

وبدأت التغطية التأمينية اعتباراً من 1 أبريل الجاري، ولمدة سنة واحدة.

وتوقعت الشركة أن يكون للعقد تأثير إيجابي على نتائج الشركة المالية لعام 2022م.

وذكرت أن الاتفاقية تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية.

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