المساهم الأكبر بـ"العالمية للتأمين" يبيع حصة 50% في "رويال آند صن الشرق الأوسط"

أعلنت مجموعة رويال آند صن اللايانس للتأمين المساهم الأكبر في الشركة العالمية للتأمين التعاوني، اليوم الاثنين، عن بيع حصتها البالغة 50% في شركة رويال آند صن اللايانس للتأمين الشرق الأوسط إلى الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام، التي تملك حصة الأغلبية فيها مجموعة الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار "أومينفست".

وبحسب بيان للشركة "العالمية للتأمين" على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، فإنه سيتم تبادل الأسهم المتبقية، المملوكة لمساهمي شركة رويال آند صن اللايانس للتأمين (الشرق الأوسط)، إلى أسهم الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام، مما يجعل مساهمي شركة رويال آند صن اللايانس للتأمين (الشرق الأوسط) من مساهمي الأغلبية في الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام بعد مجموعة الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار (أومينفست).

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ونتيجة لذلك، ستصبح رويال آند صن اللايانس للتأمين (الشرق الأوسط) شركة تابعة ومملوكة بالكامل للشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام.

وستستمر رويال آند صن اللايانس للتأمين (الشرق الأوسط) في امتلاك حصة الأغلبية في الشركة العالمية للتأمين التعاوني.

وتخضع الصفقة لموافقات الهيئات التنظيمية ومن المتوقع استكمالها خلال فترة وجيزة بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وقالت "العالمية للتأمين"، إن التغيير في ملكية رويال آند صن اللايانس للتأمين الشرق الأوسط (ش.م.ب.م.) لن يكون له تأثير على العمليات اليومية، وسوف يستمر العمل كالمعتاد.