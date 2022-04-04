"أسمنت الجوف" توصي بتخفيض رأسمالها لـ1.09 مليار ريال ثم زيادته 28%

أعلنت شركة أسمنت الجوف، اليوم الاثنين، أن مجلس الإدارة قرر التوصية للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 24% ومن ثم زيادته بنسبة 28%.

وقالت أسمنت الجوف، في بيان على "تداول السعودية"، إن رأس المال بعد التخفيض يصبح 1.09 مليار ريال، مقارنة بنحو 1.43 مليار ريال قبل التخفيض.

مادة اعلانية

وينخفض عدد الأسهم إلى نحو 108.7 مليون سهم بعد التخفيض، مقارنة بنحو 143 مليون سهم قبل التخفيض.

وتستهدف أسمنت الجوف من التخفيض إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 343 مليون ريال.

ويكون التخفيض عبر إلغاء نحو 34.3 مليون سهم، بتخفيض عدد 0.24 سهم لكل سهم.

وأوضحت أسمنت الجوف أن تاريخ التخفيض سيكون بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

سيتم الإعلان لاحقا عند تعيين المستشار المالي، وكذلك عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة سوق المال.

كما أوصى مجلس إدارة الشركة للجمعية العامة غير العادية وبعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال، بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 300 مليون ريال ليصبح رأس المال بعد الزيادة نحو 1.387 مليار ريال بدلاً من 1.087 مليار ريال قبل الزيادة بنسبة زيادة 28%.

ويصبح عدد الأسهم بعد الزيادة نحو 138.7 مليون سهم، مقارنة بنحو 108.7 مليون سهم قبل الزيادة عبر إضافة 30 مليون سهم.

وتستهدف أسمنت الجوف من زيادة رأس المال سداد التزامات الشركة ودعم مركزها المالي.

وستكون الأحقية في الاكتتاب للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية العامة غير العادية والتي سيتم تحديد موعدها لاحقاً.