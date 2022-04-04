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"أكوا باور" توقع اتفاقية الإخطار المحدود للمضي في مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر

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أكوا باور مناسبة
شركة أكوا باور
نيوم

"أكوا باور" توقع اتفاقية الإخطار المحدود للمضي في مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر

بقيمة 900 مليون دولار

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أكوا باور عن توقيع اتفاقية الإخطار المحدود (LNTP) للمضي في اتفاقية الهندسة والمشتريات والبناء لمشروع نيوم للهيدروجين الأخضر والذي يعد أكبر مشروع للأمونيا الخضراء في العالم ويقع في منطقة نيوم بالسعودية، بسعة إنتاجية متوقعة تبلغ 1.2 مليون طن سنويا من الأمونيا الخضراء.

وقالت أكوا باور في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن قيمة العقد تبلغ 900 مليون دولار، ومدته 6 أشهر.

وأضافت أنه في حال عدم تحقيق الإغلاق المالي مطلقًا والتخلي عن المشروع، فيمكن أن يصل الحد الأقصى للتعرض الكلي إلى 300 مليون دولار لشركة أكوا باور بموجب اتفاقية الإخطار المحدود للمضي قدمًا فيما يتعلق بعقد الهندسة والمشتريات والبناء لمشروع نيوم للهيدروجين الأخضر.

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تمتلك شركة أكوا باور حصة صافية قدرها 33.3% من شركة نيوم للهيدروجين الأخصر، إلى جانب شركة أير برودكتس التي تمتلك 33.3% أيضا، وشركة نيوم التي تمتلك 33.4%.

ستشمل اتفاقية الإخطار المحدود إخطارا محدودا داخل المملكة بالمضي قدمًا في ما يتعلق بعقد الهندسة والمشتريات والبناء بين شركة نيوم للهيدروجين الأخضر وشركة أير برودكتس ميدل إيست أندستريل قازز ليمتد.

وكذلك إخطار محدود خارج المملكة للمضي قدمًا فيما يتعلق بعقد الهندسة والمشتريات والبناء بين شركة نيوم للهيدروجين الأخضر وشركة أير برودكتس ايكوبمنت ليمتد، وضمان الشركة الأم ووثيقة التنسيق الخاصة بالإخطار المحدود للمضي قدمًا فيما يتعلق بعقد الهندسة والمشتريات والبناء بين شركة نيوم، وشركة أكوا باور، وشركة اير برودكتس العربية السعودية للاستثمار، وشركة اير برودكتس ايكوبمنت ليمتد، وشركة أير برودكتس ميدل إيست اندستريل قاز ليمتد، وشركة إير برودوكتس أند كيميكال انكوربوريشن.

وسيكون مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر الذي تطوره شركة أكوا باور وشركة إير برودكتس وشركة نيوم أكبر منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، حيث سيستخدم ما قدره 4 غيغا وات من الطاقة المتجددة لتوفير طاقة إنتاج الهيدروجين الأخضر.

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