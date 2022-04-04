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"الدار" تستحوذ على قطعة أرض في جزيرة السعديات بمليار دولار

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سوق أبوظبي

"الدار" تستحوذ على قطعة أرض في جزيرة السعديات بمليار دولار

لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات بتكلفة تقديرية تبلغ 15 مليار درهم

دبي - العربية.نت

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حصلت شركة الدار العقارية على قطعة أرض بمساحة تتجاوز ستة ملايين متر مربع في جزيرة السعديات بأبوظبي.

وأضافت الشركة أنها ستستخدم قطعة الأرض لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات بتكلفة تقديرية تبلغ 15 مليار درهم.

ويضم المشروع أكثر من 2700 وحدة سكنية تستوعب أكثر من 15 ألف نسمة.

وذكرت الشركة أن قيمة صفقة الاستحواذ بلغت مليار دولار، وستسدد عينيا على مراحل مع تقدم أعمال تطوير المشروع المخطط له على الأرض، الذي سيبدأ في النصف الثاني من العام الحالي ويسلم المشروع في غضون أربعة أعوام.

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