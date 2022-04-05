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الاتحاد الأوروبي يوقف استيراد الفحم من روسيا ويحظر 4 بنوك روسية رئيسية

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روسيا عقوبات الاتحاد الأوروبي
حزمة جديدة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا
روسيا و أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يوقف استيراد الفحم من روسيا ويحظر 4 بنوك روسية رئيسية

فرض قيودا على واردات من روسيا بينها الخشب والإسمنت

دبي - العربية.نت

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أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، فرض حظر على التعاملات مع 4 بنوك روسية رئيسية بما فيها VTB BANK ثاني أكبر مقرض في روسيا، في إطار حزمة جديدة من العقوبات تطال موسكو بعد اتهامات بارتكاب قواتها جرائم حرب في أوكرانيا.

إلى جانب ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي حظر استيراد على الفحم من روسيا بقيمة 4 مليارات يورو سنويًا، وفرض التكتل الأوروبي قيود استيراد على واردات من روسيا بينها الخشب والإسمنت بقيمة 5.5 مليار يورو، فضلا عن المزيد من الحظر على صادرات بقيمة 10 مليارات يورو، بما في ذلك أشباه الموصلات المتقدمة.

ومنع الاتحاد الأوروبي سفن روسيا من دخول موانئ دوله، باستثناء تلك التي تحمل الغذاء والطاقة، وفق ما نقلته "رويترز".

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قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الثلاثاء، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفقت على إنهاء واردات الوقود الأحفوري من روسيا تمامًا، بدءًا من الفحم، دون إعطاء تواريخ محددة.

وأضافت: "الرد على جرائم الحرب هذه الآن من خلال حزمة العقوبات الخامسة على المستوى الأوروبي.. يجب أن يكون علينا بصفتنا اتحادًا أوروبيًا أن نتخلص تدريجيًا من الاعتماد على الطاقة الأحفورية من روسيا، بدءًا بالفحم ثم النفط ثم الغاز"، بحسب "رويترز".

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