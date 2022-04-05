في إطار تحقيق.. قاضية لبنانية ترفع حظر السفر عن اثنين من رؤساء البنوك
التحقيق دائر بشأن المعاملات بين البنوك التجارية والمصرف المركزي
قالت القاضية اللبنانية، غادة عون، لوكالة "رويترز"، إنها رفعت اليوم الثلاثاء حظر سفر فرضته الشهر الماضي على رئيسي بنكين في إطار تحقيق دائر بشأن المعاملات بين البنوك التجارية والمصرف المركزي.
وأضافت أنها رفعت حظر السفر عن سعد أزهري، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك بلوم، وسمير حنا، رئيس بنك عودة، وذلك لتسهيل عودتهما إلى لبنان من الخارج حتى يتمكنا من حضور جلسات في إطار التحقيق.
كانت غادة عون قد فرضت في مارس حظر سفر على رؤساء خمسة بنوك وتجميد أصولهم، في إطار تحقيق في القروض التي قدمها مصرف لبنان المركزي لبنوك تجارية في بداية الانهيار المالي للبلاد عام 2019.
وطالت هذه الإجراءات رؤساء بنك بيروت، وسوسيتيه جنرال في لبنان، ومصرف بنكميد (مجموعة البحر المتوسط)، إضافة إلى بنك بلوم وبنك عودة.
ولم توجه القاضية اتهامات لأي طرف بأي جريمة كما لم تحدد موعدا لأي جلسات.
وقالت جمعية مصارف لبنان، إن الإجراءات التي اتخذتها القاضية غادة عون ضد مؤسساتها غير قانونية، وستزيد من زعزعة استقرار النظام المصرفي الذي أصابه الانهيار المالي بالشلل ودفع معظم المودعين لإغلاق حساباتهم بالعملة الصعبة.
وتقول عون إن الإجراءات التي اتخذتها تتماشى والقوانين اللبنانية.
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