هيئة السوق السعودية تقر زيادة رأسمال "وفرة" بـ 154 مليون ريال

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن موافقتها على طلب شركة وفرة للصناعة والتنمية "وفرة" زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بنحو 154.34 مليون ريال.

وقالت الهيئة في بيان، إن الأحقية تكون للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

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وسيُحدد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وبعد دراسة الطلب من الهيئة في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأس مالها، أصدرت هيئة السوق المالية قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة وفرة للصناعة والتنمية وسوف تنشر نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية وتتاح للجمهور في وقت لاحق.

وعن أسباب الزيادة ذكرت "وفرة" في بيان سابق، أنها تُعد من شركات الأغذية التي تملك الخبرة الواسعة في قطاع التصنيع الغذائي لما يقارب 27 سنة، وإيماناً برؤية المملكة 2030 والدعم الحكومي للمنتجات الوطنيّة، ترغب الشركة في زيادة رأس المال للتوسّع في نشاطاتها، وأتمتة خطوط الإنتاج، والاستغلال الأمثل لانتشار علامتها التجاريٍة لتغطي كافة مناطق المملكة، والذي من المتوقع أن يعود على الشركة بالربح ويصل بها لتحقيق أهدافها.

يذكر أن رأسمال "وفرة" الحالي يبلغ نحو 77.17 مليون ريال موزعاً على 7.72 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.