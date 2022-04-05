سوق السعودية
"السعودية للكهرباء" تسترد قيمة الصكوك الدولية المستحقة في 3 أبريل بـ1.25 مليار دولار
مدرجة في سوق لندن للأوراق المالية
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن استرداد كامل قيمة الشريحة الثانية للصكوك الإسلامية الدولية المصدرة في 3 أبريل 2012، والمستحقة في 3 أبريل 2022، بقيمة 1.25 مليار دولار، والمدرجة في سوق لندن للأوراق المالية.
وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أن العدد الإجمالي للصكوك المستردة بلغ 6250 صكا، فيما بلغت القيمة الإسمية للصك عند الاسترداد 200 ألف دولار، مشيرة إلى أن تاريخ إيداع المبالغ في حسابات حاملي الصكوك هو 4 أبريل 2022.
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وأضافت أن الأثر المالي لهذه العملية سيظهر في القوائم المالية للربع الثاني من العام الجاري، لافتة إلى أنه سيتم إلغاء تسجيل وإدراج تلك الصكوك من سوق لندن للأوراق المالية.
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