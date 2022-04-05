"الكيميائية" تعلن إتمام الاستحواذ على حقوق دواء سياليس في السعودية

أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة "الكيميائية"، عن إتمام صفقة الاستحواذ على دواء سياليس من شركة "إلي ليلي" السعودية، حيث ستستحوذ الشركة الكيميائية السعودية القابضة على جميع حقوق صرف دواء سياليس في السعودية.

وقالت "الكيميائية"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنها استكملت الاستحواذ بعد الحصول على الموافقة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

مادة اعلانية

وأكملت صفقة الاستحواذ بناء علي اتفاقية الاستحواذ الموقعة بين الشركتين في 27 ديسمبر 2021.

يستخدم دواء سياليس لعلاج الضعف الجنسي عند الرجال وكذلك لعلاج علامات وأعراض تضخم البروستاتا الحميد (تضخم البروستاتا غير السرطاني).

وقالت "الكيميائية"، إن شركة أجا للصناعات الدوائية "أجا فارما" إحدى الشركات التابعة للشركة الكيميائية السعودية القابضة، ستكون من خلال هذا الاستحواذ هي الشركة المصنعة والموردة لدواء سياليس في السوق السعودية.

وذكرت أن إيرادات دواء سياليس في السعودية لعام 2021 بلغت نحو 100 مليون ريال (26.7 مليون دولار).

وتوقعت أثراً إيجابياً من إتمام الاستحواذ.