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"جي.إم.جي" تستحوذ على عمليات جيان الفرنسية في الإمارات

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اقتصاد الإمارات

"جي.إم.جي" تستحوذ على عمليات جيان الفرنسية في الإمارات

جي.إم.جي: الاستحواذ أول خطوة لها في قطاع تجارة المواد الغذائية بالتجزئة

دبي - رويترز

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قالت جي.إم.جي المتخصصة في تجارة التجزئة في دبي، اليوم الثلاثاء، إنها استحوذت على عمليات سلسلة المتاجر الفرنسية جيان في الإمارات من شركة مملوكة لمجموعة دبي القابضة التابعة لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وقالت جي.إم.جي، إنها حصلت أيضًا على حقوق لتوسيع عمليات جيان بمنطقة الشرق الأوسط في إطار الصفقة مع أوربن فودز.

ولم تكشف جي.إم.جي، التي تشغل صيدليات ومتاجر أغذية ومعدات وملابس رياضية، عن قيمة الصفقة، لكنها قالت إن الاستحواذ أول خطوة لها في قطاع تجارة المواد الغذائية بالتجزئة.

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