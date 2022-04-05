"دومتي" تسمح لتحالف " Expedition" بإجراء الفحص النافي للجهالة

قالت شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي"، إن مجلس إداراتها وافق في جلسته المنعقدة أمس على قيام شركة Expedition Investments بالفحص المالي والقانوني النافي للجهالة.

وأضافت "دومتي" في بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الإدارة استعرض خلال جلسته الخطاب الوارد لها بتاريخ 2 أبريل الجاري من Expedition Investments المتضمن الإفصاح عن نيتها في تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على نسبة أغلبية حتى 90% من أسهم "دومتي" من خلال التقدم للرقابة المالية بعرض شراء إجباري تطبيقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم95 لسنة 1992 وتعديلاتهما.

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وبحسب البيان، فإن رئيس مجلس الإدارة بصفته مساهما في "دومتي" ورئيسها، وكذلك العضو المنتدب، أوضحا أنهما سوف يكونان ضمن التحالف مقدم العرض في ضوء مساهمتهما في Expedition Investments بحصة أقلية.

وذكر رئيس مجلس الإدارة عمر الدماطي أنه سوف ترتفع نسبة مساهمته، وكذلك نسبة مساهمة العضو المنتدب بالشركة في حالة نجاح العرض.

ولفتت إلى أن مجلس الإدارة اتخذ قرار السماح لشركة Expedition Investments بالقيام بالفحص النافي للجهالة بعد تجنيب أصوات كل من رئيس المجلس والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة المرتبطين بهم.

وبحسب بيان سابق، على موقع البورصة المصرية، فإن التحالف عرض الاستحواذ على نسبة حتى 90% على أسهم "دومتي" بسعر مبدئي 5 جنيهات للسهم.

ويتقرر تقديم العرض النهائي من عدمه في ضوء ما ستسفر عنه نتيجة الفحص النافي للجهالة.

يتوزع هيكل ملكية "دومتي"، على رجل الأعمال السعودي يحيى محمد عوض بن لادن بنسبة 15.65%، وتريفي هولدينج- جزر كايمن بحصة 11.53%، وعمر محمد عبد الحميد الدماطي 9.19%، وزينب محمد عبد الحميد شاهين بحصة 7.22%، وناس راسل للاستثمار 6.28%، ومحمد عمر محمد عبدالحميد الدماطي بحصة 1.91%، وآخرين.