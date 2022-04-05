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"سيتي غروب" تبيع أنشطتها المصرفية الاستهلاكية في البحرين لـ"الأهلي المتحد"

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بنوك

"سيتي غروب" تبيع أنشطتها المصرفية الاستهلاكية في البحرين لـ"الأهلي المتحد"

المجموعة تعتزم التخارج من عمليات التجزئة في 12 دولة

دبي - العربية.نت

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قالت مجموعة "سيتي غروب" الأميركية إنها وافقت على بيع أعمالها المصرفية الاستهلاكية في البحرين إلى البنك الأهلي المتحد.

وتشمل الصفقة التي قد تتم في النصف الثاني من العام الجاري الخدمات المصرفية للأفراد وبطاقات الائتمان وأنشطة الإقراض غير المضمون في البحرين، لكنها لا تشمل أعمال الشركات.

وتعتزم "سيتي غروب" التخارج من عمليات التجزئة في أكثر من 12 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط.

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