9 مايو.. مساهمو "عِلم" يصوتون على توزيع 232.8 مليون ريال أرباحا
بواقع 3 ريالات للسهم
دعت شركة عِلم مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم 9 مايو 2022، للتصويت على عدة قرارات منها توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2021، بإجمالي نحو 232.8 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن حصة السهم من الأرباح تبلغ 3 ريالات، تمثل 30% من القيمة الاسمية للسهم بعد خصم الزكاة وذلك للأسهم المستحقة للأرباح والبالغ عددها 77.6 مليون سهم.
وستكون أحقية الأرباح الموزعة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية "مركز إيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقاً.
ويصوت المساهمون على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022.
وتتضمن أعمال الجمعية التصويت على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية 2021.
كان صافي أرباح شركة علم قد ارتفع بنسبة 84.69%، في 2021 إلى 567 مليون ريال مقارنة بنحو 307 ملايين ريال خلال عام 2020.
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