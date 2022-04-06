الإعادة السعودية: توصية بزيادة رأس المال عبر أسهم حقوق أولوية بـ445.5 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة"، السعودية عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع مجموعة تداول السعودية إن المبلغ الاجمالي المراد الحصول عليه 445.5 مليون ريال، لدعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة.

مادة اعلانية

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وستكون عملية زيادة رأس المال خاضعة لموافقة البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية والجهات النظامية الأخرى ذات العلاقة بالإضافة إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية.

وذكرت الشركة أنه سيتم تعيين مستشار مالي و تقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى الهيئة لأخذ موافقتها.