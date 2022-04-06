المساهم الرئيسي بـ"الصقر للتأمين" يطلب عمومية للتصويت على عزل رئيس مجلس الإدارة وعضو
ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة
أعلنت شركة الصقر للتأمين التعاوني عن استلامها خطاباً من المساهم الرئيسي "شركة الصقر الوطنية- دبي" والذي يملك أكثر من 5% من رأسمال الشركة يطلب فيه عقد اجتماع لجمعية عامة عادية للتصويت على عزل اثنين من أعضاء مجلس الإدارة الحالي.
وقالت الصقر للتأمين التعاوني، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن اثنين من أعضاء المجلس هم فهد بن عبد الرحمن التركي، رئيس مجلس الإدارة، وسلطان بن خالد التركي، عضو مجلس الإدارة، مستقل.
وأضافت أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأنظمة واللوائح والإعلان عنها لاحقاً.
وأوضحت أن ذلك استناداً للمادة (90) من نظام الشركات، والمادة (13) من لائحة حوكمة الشركات و الفقرة (أ) من المادة (61) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
-
هيئة الزكاة السعودية تدعو الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم عن مارسفي موعد أقصاه 10 أبريل اقتصاد
-
"سدايا" توقع مذكرة تفاهم مع شركة البحر الأحمر للتطويرتشتمل على تقديم الدعم التقني للمسافر الذكي في مطار البحر الأحمر شركات
-
شركة تكنولوجيا عملاقة تغري موظفيها بـ"سكوتر" مجاني لإعادتهم إلى المكاتبيبلغ سعره 990 دولاراً.. ويمكنه السير بسرعة 30 كيلومتراً في الساعة قصص اقتصادية