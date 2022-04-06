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تعيين غازي الهاجري رئيساً لمجلس إدارة جي إف إتش

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غازي الهاجري رئيس جي إف إتش
غازي الهاجري رئيس جي إف إتش
شركات

تعيين غازي الهاجري رئيساً لمجلس إدارة جي إف إتش

وإدريس الرفيع في منصب نائب رئيس مجلس الإدارة

دبي - العربية.نت

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أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، عن تعيين غازي الهاجري رئيساً لمجلس إدارة المجموعة اعتباراً من 4 أبريل 2022، وذلك خلفا لجاسم الصديقي.

وقالت المجموعة في بيان، إن غازي الهاجري عمل في مجلس إدارة جي إف إتش منذ عام 2017 وكنائب رئيس مجلس إدارة منذ يوليو 2021.

وسوف يتولى إدريس الرفيع منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.

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وتعليقاً على التعيين، قال الهاجري، إنه يتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع مجلس الإدارة لتعزيز استراتيجية المجموعة وتوجيهها خلال هذه المرحلة التالية من النمو، فيما تواصل تنويع أنشطتها، وتوسيع تواجدها الدولي ومحفظة استثماراتها، ونجاحها في تجاوز ظروف السوق العالمية الصعبة بشكل فعال وعززت الأسس التي ستستمر على أساسها في تقديم القيمة للمساهمين والمستثمرين.

يتمتع الهاجري بأكثر من 21 عاما من الخبرة في مجال الاستثمار، وهو الرئيس التنفيذي لشركة وفرة للاستثمار الدولي، وهي شركة لإدارة الأصول مقرها الكويت، مع أصول مدارة بقيمة 7 مليارات دولار.

وقبل ذلك، كان يتولى منصب نائب الرئيس التنفيذي في شركة المشروعات السياحية، المملوكة من قبل الهيئة العامة للاستثمار في دولة الكويت، وتعتبر أقدم وأكبر مزود للترفيه والترويح في دولة الكويت.

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