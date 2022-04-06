"أرامكو" توقّع مذكرة تفاهم مع "كاوست" لإنشاء مركز التميّز للذكاء الاصطناعي

وقّعت شركة أرامكو السعودية مذكرة تفاهم مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، لإنشاء مركز جديد للتميّز في مقر الجامعة، يهدف إلى دعم جهود البحث والتطوير ونشر وتسويق تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وذلك من خلال معالجة تحديات تأثير الأعمال في "أرامكو" على المستوى المؤسسي المستدام بدلا من المشاريع الفردية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، وقع المذكرة في مقر الجامعة الرئيس في ثول، كل من نائب الرئيس للتحوّل الرقمي في "أرامكو" نبيل النعيم، ونائب رئيس الأبحاث في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، البروفيسور دونال برادلي.

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وقال النعيم إن "(أرامكو السعودية) تتخذ خطوات لتوسيع نمو الذكاء الاصطناعي ودفع التحوّل الرقمي، واعتماد الذكاء الاصطناعي".

وأضاف أن "مركز التميّز للذكاء الاصطناعي، يجمع بين ابتكارات التحوّل الرقمي الرائدة التي تنتهجها (أرامكو) وبين التميّز الأكاديمي المعروف عالميا لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية".

وتابع النعيم أن "إنشاء شبكة الأبحاث العالمية الخاصة بنا وتنميتها يعد جزءا لا يتجزأ من سعينا لتطوير حلول مستدامة ومتطورة للتحديات التي تواجه صناعتنا ومستهلكي الطاقة في كل مكان".

من جهته قال برادلي، إن "مركز التميّز الجديد سيوفر إطارا مشتركا للعمل مع (أرامكو السعودية) بشكل وثيق لتطوير حلول مناسبة وسريعة لاحتياجات قطاع الطاقة والقطاعات الأخرى ذات الصلة، إضافة إلى تدريب الكوادر اللازمة لدفع حركة التنمية في هذا المجال الحيوي والمهم".

وبموجب مذكرة التفاهم، يهدف مركز التميّز للذكاء الاصطناعي الجديد إلى تنمية مهارات البحث وتطوير المنتجات والتسويق التجاري وريادة الأعمال في المملكة من خلال خلق فرص فريدة من نوعها للبحث والتطوير المتقدم للذكاء الاصطناعي.

ومن شأن المركز الجديد تمكين موظفي "أرامكو السعودية" من المشاركة في الجهود البحثية المشتركة والمشاريع المتعلقة بالأعمال مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وتسريع بناء العلامات التجارية، والمنشورات العلمية، وزيادة الملكية الفكرية والفرص التجارية، إضافة إلى توسيع محفظة الملكية الفكرية في "أرامكو" والجامعة من خلال إنشاء بروتوكول عالي القيمة والتأثير.

كما تنص مذكرة التفاهم على أن يقوم المركز بتطوير منح الدكتوراه ودرجات الدراسات العليا البحثية وفرص التدريب الداخلي لموظفي "أرامكو"، وخلق فرص التدريب والتوظيف بدوام كامل لطلاب جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وتسريع تطوير ونشر حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة، واحتضان شركات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والتعلّم الآلي.