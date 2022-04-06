"أماك" تعلن تطورات استخدام متحصلات الاكتتاب العام

أعلنت شركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك"، اليوم الأربعاء، عن تطورات استخدام متحصلات الاكتتاب العام الخاصة بالأسهم الجديدة والتي تمت خلال الفترة من 9 إلى 11 مارس 2022.

وقالت "أماك" في بيان على "تداول السعودية"، إنها استلمت حصيلة إجمالية بلغت 609.3 مليون ريال فيما بلغ صافي المتحصلات 594.8 مليون ريال.

مادة اعلانية

وأضافت أن المصاريف المتعلقة بالاكتتاب العام بلغت نحو 14.5 مليون ريال، وتم استلام متحصلات الاكتتاب في 31 مارس 2022.

وأشارت إلى أن استخدام صافي متحصلات الطرح كما نصت نشرة الإصدار، سيكون في مشروع تطوير مكمن خام معيض بمبلغ 296.2 مليون ريال، ومصروفات أنشطة الاستكشاف 121.7 مليون ريال، وأغراض عامة 176.7 مليون ريال.

ويستخدم كذلك في مشروع تطوير مكمن خام معيض، وبلغت المدفوعات الفعلية المتعلقة للمشروع نحو 30 مليون ريال كما في نهاية الربع الأول من عام 2022.

وفيما يخص الأغراض العامة، قامت الشركة في 31 مارس 2022 بتسوية مبكرة لقرض تورق متوسط الأجل بمبلغ 29.2 مليون ريال من متحصلات الاكتتاب العام للأغراض العامة البالغة 176.7 مليون ريال حيث تبقى رصيد حصيلة الاكتتاب للأغراض العامة 147.5 ريال.

وأشارت إلى أن القرض الذي تم سداده كان قد تم الحصول عليه بتاريخ 17 ديسمبر 2019 لتمويل النفقات الرأسمالية المتعلقة بمنجم ذهب قيان الجديد وبمبلغ تمويل قدره 50 مليون ريال يتم سداده على 12 قسط ربع سنوي متساوي وبتاريخ الاستحقاق للقسط الاخير في 31 ديسمبر 2023.

وبسداد هذا القرض تكون الشركة قد سددت جميع قروضها التجارية ويتبقى لديها فقط القروض المقدمة من صندوق التنمية الصناعية السعودي.