"أمريكانا" تكلف روتشيلد بتقديم المشورة في طرحها المحتمل بالسعودية أو الإمارات

قال مصدران لوكالة "رويترز"، إن مجموعة أمريكانا، الحائزة امتياز مطاعم كنتاكي وبيتزا هت، كلفت بنك روتشيلد الاستثماري بتقديم المشورة في طرح عام أولي محتمل.

وأضاف المصدران أن أمريكانا، التي تدرس عملية طرح عام في الإمارات أو السعودية، من المتوقع أن تدعو بنوكا للقيام بأدوار مهمة أخرى في هذه العملية خلال الأسابيع المقبلة.

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وطلب المصدران عدم ذكر اسميهما لأن الأمر غير معلن بعد.

و"أمريكانا" مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي وكونسورتيوم استثماري يقوده رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، مؤسس إعمار العقارية المدرجة في دبي.

ولم ترد أمريكانا ولا العبار على طلب للتعقيب عندما اتصلت بهما رويترز اليوم الأربعاء. وامتنع بنك روتشيلد عن التعقيب أيضاً.

وذكر المصدران أن المساهمين قد يدرسون أيضا إدراجا مزدوجا في البورصتين.

كانت وحدة أديبتيو المملوكة للعبّار قد استحوذت على أمريكانا في العام 2016. واشترى صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة تبلغ 50% في أديبتيو في وقت لاحق من ذلك العام.

وأبرمت سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) في 2019، اتفاقا لتعزيز التعاون المشترك والإدراج المزدوج في الأسواق المالية في الإمارات والسعودية.

وبلغت قيمة مجموعة أمريكانا 3.5 مليار دولار في 2017، عند شطب إدراجها في بورصة الكويت.

تأسست أمريكانا في الكويت في 1964، وهي تدير 1800 مطعم في أنحاء المنطقة، بحسب ما ورد على موقعها الإلكتروني. وتدير الشركة امتيازات العلامات التجارية لمطاعم كنتاكي وبيتزا هت وهارديز وكريسبي كريم وغيرها.

وجمعت مؤسسات خليجية 3.5 مليار دولار هذا العام من الاكتتابات الأولية وفقا لبيانات رفينيتيف، متجاوزة حصيلة طرح الأسهم الأوروبية الجديدة، رغم استمرار تقلبات الأسواق العالمية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وترتبط أسواق الخليج ارتباطا وثيقا بأسعار النفط، إذ يجري تداول خام برنت فوق 100 دولار للبرميل حاليا.

وارتفع مؤشر سوق السعودية بنسبة 17% هذا العام حتى الآن، في حين ارتفع المؤشر الرئيسي في أبوظبي بأكثر من 18%، ودبي بما يزيد عن 9%.