"المعمر" والسعودي الفرنسي كابيتال تتفقان على خطوات إطلاق صندوق رأس المال الجريء

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس"، عن الاتفاق مع شركة السعودي الفرنسي كابيتال على المضي قدما واتخاذ الخطوات الضرورية لإطلاق الصندوق الخاص وذلك للاستثمار في رأس المال الجريء في قطاع التكنولوجيا، مع التركيز في السعودية.

وقالت "إم آي إس"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الطرفين اتفقا على الانتهاء من الخطوات اللازمة خلال فتره لا تتجاوز شهرين لإتاحة الوقت الكافي للانتهاء من خطوات التأسيس وإطلاق الصندوق نهاية الربع الثاني وبداية الربع الثالث.

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من المتوقع أن يصل الحجم المطلوب الأولي للصندوق إلى 150 مليون ريال.

وتعتزم شركة السعودي الفرنسي كابيتال إنشاء وإدارة صندوق رأس المال الجريء بهدف استثماري أساسي يتمثل في القيام باستثمارات في رأس المال في مرحلة مبكرة في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بشكل أساسي في السعودية.

وعلى وجه التحديد، سوف يستهدف الصندوق الاستثمارات في المفاهيم والأفكار التي تعد بإبداع تكنولوجي كبير سواء كان قوة محوله في الصناعات التقليدية أو تلبي المتطلبات والاحتياجات الجديدة للاقتصاد الرقمي.

سيكون للصندوق تركيز واسع على القطاع وسيواصل الاستثمار في مجالات مثل البرمجيات والخدمات الرقمية والأنظمة والأمن وخدمات المستهلك وتكنولوجيا الرعاية الصحية وتكنولوجيا المالية.

كان الطرفان قد وقعا في أغسطس 2021، مذكرة تفاهم مع شركة السعودي الفرنسي كابيتال بهدف إطلاق صندوق استثماري خاص بحجم 150 مليون ريال، وذلك للاستثمار في رأس المال الجريء في قطاع التكنولوجيا في السعودية.