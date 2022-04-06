"تويتر" تعيّن إيلون ماسك في مجلس الإدارة بعد استحواذه على 9.2% بالشركة

قررت شركة تويتر تعيين إيلون ماسك، في مجلس إداراتها، بعد المفاجأة التي أحدثها بإعلانه شراء حصة 9.2% من الشركة.

وبهذا التعيين، ينتهي احتمال قيام ماسك بالاستحواذ بشكل كبير على تويتر، حيث حدّد التعيين نسبة ملكية لا تتجاوز 14.9% خلال فترة عضويته في مجلس الإدارة التي تنتهي في الاجتماع السنوي للشركة في عام 2024.

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وقال الرئيس التنفيذي السابق لشركة "تويتر" جاك دورسي، وهو صديق لماسك، في تغريدة، إنه سعيد حقًا لانضمام ماسك إلى مجلس الإدارة.

يذكر أن دورسي وماسك أكثر قياديين في شركات التكنولوجيا يؤيدان العملات المشفرة.

وقال الرئيس التنفيذي الحالي لشركة "تويتر" Parag Agrawal في تغريدة، إنه "متحمس" لتعيين ماسك في مجلس الإدارة.