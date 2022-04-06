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"سدايا" توقع مذكرة تفاهم مع شركة البحر الأحمر للتطوير

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خلال توقيع المذكرة (واس)
سوق السعودية

"سدايا" توقع مذكرة تفاهم مع شركة البحر الأحمر للتطوير

تشتمل على تقديم الدعم التقني للمسافر الذكي في مطار البحر الأحمر

دبي - العربية.نت

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وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" مذكرة تفاهم اليوم، مع شركة البحر الأحمر للتطوير، وذلك بهدف تحقيق الريادة في التكنولوجيا الذكية وتعزيز التعاون في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، مثل الجانبان خلال التوقيع مدير مركز المعلومات الوطني في "سدايا" الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، والرئيس التنفيذي للشركة جون باغانو.

وستضع هذه الشراكة حجر الأساس للابتكارات في مجال التكنولوجيا الذكية بهدف بناء القدرات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، كما تعمل على التعاون في مجالات الحكومة الرقمية، وتعزيز التعاون التقني بين الطرفين، وتقديم التدريب والتطوير والاستشارات في مجال البيانات وتقنية المعلومات، وسيعمل الطرفان على المساهمة في تعزيز الانجازات المشتركة داخل المملكة وخارجها في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي.

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وتشتمل المذكرة على تقديم الدعم التقني للمسافر الذكي بمطار البحر الأحمر الدولي، الذي من المقرر أن يخدم نحو مليون مسافر سنويا عند اكتمال المشروع في عام 2030 بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 900 مسافر في الساعة خلال أوقات الذروة، كما سيتم تشغيل الموقع بالطاقة المتجددة بنسبة 100% تماشيًا مع التزام شركة البحر الأحمر للتطوير بإرساء معايير جديدة في السياحة المتجددة.

وتسعى "سدايا" من خلال مذكرة التفاهم إلى تشجيع القطاعات الناشئة لتحقيق التكامل المشترك، وتعظيم واستدامة أثر البيانات والذكاء الاصطناعي وتقديم حلول مبتكرة تسهم في توطين التقنية لدعم الاقتصاد والابتكار في هذا المجال لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

كما تهدف شركة البحر الأحمر للتطوير من خلال هذا التعاون إلى تحقيق رؤيتها المتمثلة في تأسيس بنية تحتية فريدة لوجهة البحر الأحمر وسط أكثر الوجهات السياحية المتجددة طموحاً في العالم، مما سيساعد على تقديم خدمات متطورة ومستدامة، كما أنها ستسهم في التحول الرقمي الذي يسير بوتيرة متسارعة في المملكة وفقًا لتوجيهات رؤية 2030.

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