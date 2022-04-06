"ملكية الخليج ريت" يوقع اتفاقية تحوط مع مصرف الراجحي بـ100 مليون ريال
لتثبيت السعر المرجعي لتكلفة التمويل "سايبور"
أعلنت شركة ملكية للاستثمار بصفتها مدير صندوق ملكية عقارات الخليج ريت الإعلان عن توقيع الصندوق اتفاقية تحوط متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي، وذلك لتثبيت السعر المرجعي لتكلفة التمويل "سايبور" وذلك لجزء من التمويل يبلغ 100 مليون ريال.
وقالت ملكية للاستثمار في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن ذلك عن طريق تثبيت هامش سايبور لهذا الجزء من التمويل بسعر 3.71% سنوياً حتى تاريخ سداد التمويل.
وأشارت إلى أن هامش سايبور يبلغ حالياً نحو 2.43%، بينما باقي مبلغ التمويل القائم على الصندوق لا يزال خاضع لهامش متغير.
ويأتي ذلك ضمن اتفاقية تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية وقعتها شركة ملكية للاستثمار مدير صندوق ملكية عقارات الخليج ريت مع مصرف الراجحي بقيمة 600 مليون ريال وبأجل استحقاق سبعة أعوام تنتهي في 28 ديسمبر 2027، وتم استخدام مبلغ 577.39 مليون ريال منها حتى تاريخه.
وقامت شركة ملكية للاستثمار بالاستعانة بشركة إحاطة المالية كمستشار مالي مرخص ومتخصص في هذا النوع من العقود بهدف الحرص على حصول الصندوق على أفضل الشروط والأسعار بناء على معطيات السوق الحالية.
وسيستمر مدير الصندوق بتقييم إمكانية إبرام عقد تحوط للمبالغ المتبقية من التمويل خلال الفترة القادمة.
وأوضحت أنه من المتوقع أن يسهم هذا التغيير في تحسين الاداء التشغيلي للصندوق وحماية عوائد الصندوق من أثر تقلب أسعار الفائدة نتيجة تثبيت سعر هامش سايبور لجزء من التمويل حتى نهاية المدة.
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