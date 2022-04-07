أول استثمار لها في ألمانيا.. "دناتا" تستحوذ على "ويسكرشين للمناولة الأرضية"

أعلنت شركة دناتا، الاستحواذ على شركة ويسكرشين للمناولة الأرضية في أول استثمار لها في ألمانيا.

وذكرت "دناتا" في بيان، أن "ويسكرشين" هي المشغل الحصري لمركز كولونيا بون للشحن، موضحة أنه مرفق بمساحة 12 ألف متر مربع في مطار كولونيا بون، ويوفر مجموعة من خدمات الشحن بفريق يضم 180 موظفا، فيما تتعامل الشركة مع أكثر من 85 ألف طن من البضائع سنوياً، بما في ذلك البضائع العامة والمنتجات سريعة العطب والأدوية والسلع الخطرة والإلكترونيات والسلع الاستهلاكية.

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وأضافت أن مطار كولونيابون، هو ثالث أكبر مطار في ألمانيا من حيث عمليات الشحن مع إمكانيات كبيرة لمزيد من النمو مستقبلاً.

وأبرمت "دناتا" اتفاقية مع مالك "ويسكيرشن"، أوليفر هيلويج، للاستحواذ على كامل أسهم الشركة، حيث اتفق الطرفان على عدم الكشف عن تفاصيل الصفقة.

ويخضع الاستحواذ لموافقة الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي في ألمانيا.