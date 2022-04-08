سوق أبوظبي
استثمار جديد لـ"العالمية القابضة" بملياري دولار في الهند
في 3 شركات ضمن المحفظة الخضراء لمجموعة ADANI
أعلنت الشركة العالمية القابضة "IHC" عن الاستثمار في ثلاث شركات ضمن المحفظة الخضراء لمجموعة "ADANI" الهندية، التي تركز على البيئة.
وهذه الشركات هي: أداني المحدودة للطاقة الخضراء و"Adani Transmission" و"Adani Enterprises"، وجميعها مدرجة في بورصة بومباي والبورصة الوطنية "NSE".
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تم الاستثمار من خلال التخصيص التفضيلي بقيمة ملياري دولار.
وسيتم استخدام هذا الاستثمار لدعم نمو الشركات المعنية ودعم ميزانياتها.
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