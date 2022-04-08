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استثمار جديد لـ"العالمية القابضة" بملياري دولار في الهند

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سوق أبوظبي

استثمار جديد لـ"العالمية القابضة" بملياري دولار في الهند

في 3 شركات ضمن المحفظة الخضراء لمجموعة ADANI

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة العالمية القابضة "IHC" عن الاستثمار في ثلاث شركات ضمن المحفظة الخضراء لمجموعة "ADANI" الهندية، التي تركز على البيئة.

وهذه الشركات هي: أداني المحدودة للطاقة الخضراء و"Adani Transmission" و"Adani Enterprises"، وجميعها مدرجة في بورصة بومباي والبورصة الوطنية "NSE".

تم الاستثمار من خلال التخصيص التفضيلي بقيمة ملياري دولار.

وسيتم استخدام هذا الاستثمار لدعم نمو الشركات المعنية ودعم ميزانياتها.

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