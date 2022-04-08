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"جي بي مورغان" يتوقع ارتفاعاً بـ40% لأسعار السلع.. في هذه الحالة

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جي بي مورغان
جي بي مورغان
بنوك

"جي بي مورغان" يتوقع ارتفاعاً بـ40% لأسعار السلع.. في هذه الحالة

توقعات بارتفاعات قياسية في الأسعار مع زيادتها للمحافظ الاستثمارية

دبي - العربية.نت

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توقع بنك "جي بي مورغان" JPMorgan ، أن ترتفع أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 30 و40% في حال زاد المستثمرون نسبة مخصصات السلع الخام في محافظهم الاستثمارية بهدف التحوّط من التضخم.

وقال المحللون الاستراتيجيون في البنك، إن هذا التحوّل الاستثماري قد يؤدي الى ارتفاعات قياسية في أسعار السلع الأساسية، حيث يعيد المستثمرون توزيع الأصول بين الأسهم والسندات والمواد الخام.

وكانت أسعار السلع قفزت إلى مستويات قياسية الشهر الماضي على خلفية الحرب الروسية حيث ارتفع كل شيء من القمح إلى النفط.

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