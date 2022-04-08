"دلسكو" تفتتح منشأة لتحويل النفايات إلى مواد بديلة للوقود

افتتحت شركة "دلسكو" المزود الرائد للحلول المتكاملة محطة جديدة لتحويل النفايات إلى وقود في المنطقة المتاخمة لمعرض إكسبو 2020 دبي، في إنجاز هو الأول من نوعه على مستوى المنطقة، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتمتلك المحطة القدرة على معالجة أكثر من 70 ألف طن من المخلفات سنويا ما يعني تجنب إرسال حمولة 7 آلاف شاحنة قمامة إلى مكب النفايات بما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية.

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ويشكل افتتاح المحطة الجديدة تأكيدا على التزام "دلسكو" بالاستدامة ودعما لمسيرتها نحو تحقيق اقتصاد دائري من خلال حل فاعل وطويل الأمد لإدارة النفايات في المنطقة بما يتماشى مع سياسة الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات 2021-2031.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "دلسكو"، ديفيد ستوكتون، إن "محطة تحويل النفايات إلى وقود، تمثل إضافة مهمة لمبادرات الاستدامة البيئية في دولة الإمارات مستندة في ذلك إلى نجاحها في تحويل أكثر من 85% من مخلفات مكبات النفايات في "إكسبو 2020 دبي" إلى مواد بديلة للوقود، ونتطلع إلى البناء على هذا النجاح من خلال توظيف خبراتنا لخدمة الشركات العاملة في المنطقة".

وأضاف أن "دلسكو" تعمل على إيجاد حلول ناجحة تسهم في جعل المجتمعات التي تخدمها أكثر كفاءة وإنتاجية واستدامة.

وأشار إلى أن المجموعة ستواصل الاستثمار في التقنيات والابتكارات التي تدعم تحقيق هذا الهدف مع إتاحة المجال لمختلف المصانع والشركات في جميع أنحاء الإمارات.