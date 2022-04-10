ارتفاع أرباح "المراعي" في الربع الأول 9% إلى 420.5 مليون ريال

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة "المراعي" السعودية في الربع الأول من 2022، نحو 9% إلى 420.5 مليون ريال، مقارنة مع 385.9 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي. فيما نمت الأرباح 46%، مقابل الربع السابق، والتي كانت 286.5 مليون ريال.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية في الربع الأول 547.1 مليون ريال، مقابل 502.4 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2021، بنمو 8.8%.

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وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن سبب الارتفاع في صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة للربع الأول من عام 2022م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بنسبة 8.9 % يعود بشكل رئيسي إلى نمو الإيرادات وارتفاع إجمالي الربح، وعدد من الأمور الأخرى.

الإيرادات

نمو الإيرادات بنسبة 23.6% كان مدفوعاً بالنمو في قطاعي المخبوزات ومنتجات الألبان الطازجة ومشتقاتها، النمو الإيجابي في الإيرادات كان واضحاً في كافة القطاعات بسبب تحسن الظروف التجارية بعد جائحة (كوفيد-19) والقيود المفروضة عليها، عودة افتتاح المؤسسات التعليمية، وزيادة عدد الزوار للمنطقة.

إجمالي الربح

ارتفع إجمالي الربح بنسبة 7.8% بمعدل أقل من نمو الإيرادات بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات نتيجة ارتفاع أسعار الذرة والصويا ومنتجات الألبان.

وإضافة إلى ذلك، أدى ارتفاع رسوم النقل إلى زيادة سعر التكلفة.

مصاريف البيع والتوزيع

ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 43.4 مليون ريال وبنسبة 7.2% وهو ما يتماشى مع معدل نمو الإيرادات نتيجة زيادة النشاط والتحميل المسبق للمنتجات الرمضانية نتيجة للتوزيع المرحلي ربع السنوي.

المصاريف العمومية والإدارية

ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 7.5 مليون ريال، والذي أتى متماشياً مع المهام والنشاطات الداخلية للشركة لدعم النمو في المبيعات.

المصروفات الأخرى

انخفضت المصروفات الأخرى بمبلغ 8.8 مليون ريال ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الخسائر من مبيعات قطيع الابقار.

عكس/ (خسائر) الانخفاض في قيمة الموجودات المالية

ارتفعت خسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية بمبلغ 10 مليون ريال، متماشيةً مع الارتفاع العام في المدينين التجاريين.

التمويل

أتت تكلفة التمويل متماشيةً مع نظيرتها في السنة الماضية نتيجة لانخفاض أرصدة الديون، والذي تم تعويضه بارتفاع معدلات الفائدة مدفوعة بارتفاع معدل (السايبور).

التشغيل (قطاع الألبان والعصائر)

ارتفعت ربحية قطاع الألبان والعصائر بنسبة 5.9% بسبب التنوع البيعي على وجه العموم، ارتفاع النمو في المبيعات كان مساوياً للتضخم في سعر التكلفة مدفوعة بارتفاع سلع الأعلاف والألبان، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري الذي أدى إلى زيادة في الرسوم الإضافية، ومع ذلك بسبب التحكم القوي في التكاليف على وجه العموم، ساعد في النمو الإيجابي في صافي ربح القطاع.

قطاع المخبوزات

ارتفعت أرباح قطاع المخبوزات بنسبة 79.2% ويعود ذلك بشكل أساسي إلى نمو المبيعات مدفوعة بمزيج منتجات العبوات الفردية بسبب عودة افتتاح المدارس والمؤسسات التعليمية والاستفادة من و فورات الحجم لتصنيع المخبوزات.

قطاع الدواجن

ارتفع صافي ربح قطاع الدواجن بنسبة 9% مدفوعاً بشكل رئيسي نتيجةً لارتفاع المبيعات بـ 20%، النمو في الإيرادات كان مدعوماً بقطاع خدمات التموين، مع ذلك النمو في الربحية تأثر بسبب الارتفاع المستمر في تكلفة أسعار الذرة والصويا للربع.

الأنشطة الأخرى

سجلت الأنشطة الأخرى خسائر بقيمة (15.3) مليون ريال خلال الربع الحالي والتي تعود إلى التغير في طبيعة التوقيت لدورة المحاصيل في الولايات المتحدة الأميركية والأرجنتين.