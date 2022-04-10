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استقالة "مروان مكرزل" الرئيس التنفيذي لـ "الحكير" السعودية

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مروان مكرزل الرئيس التنفيذي لشركة فواز الحكير وشركاه
مروان مكرزل الرئيس التنفيذي لشركة فواز الحكير وشركاه في مقابلة سابقة مع "العربية"
سوق السعودية

استقالة "مروان مكرزل" الرئيس التنفيذي لـ "الحكير" السعودية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة فواز عبدالعزيز وشركاه "الحكير" السعودية، موافقة مجلس إدارتها على قبول استقالة الرئيس التنفيذي للشركة مروان عزيز مكرزل من منصبه اعتبارًا من نهاية يوم 30 أبريل 2022م.

وذكرت الشركة أن استقالة مكرزل جاءت نتيجة قبوله منصب الرئيس التنفيذي – العمليات الدولية في شركة فاس السعودية القابضة، المساهم الرئيسي في الحكير.

كما وافق مجلس الإدارة على تعيين محمد رفيق مراد والذي يشغل حاليًا منصب رئيس اللجنة التنفيذية لشركة فواز عبد العزيز الحكير و شركاه، كرئيس تنفيذي مؤقت للحكير اعتبارًا من 1 مايو 2022م إلى حين تعيين خلف دائم لمروان عزيز مكرزل.

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