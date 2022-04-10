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انخفاض أرباح "المتقدمة" السعودية الفصلية 4% إلى 164 مليون ريال

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المتقدمة للبتروكيماويات مناسبة
المتقدمة للبتروكيماويات
سوق السعودية

انخفاض أرباح "المتقدمة" السعودية الفصلية 4% إلى 164 مليون ريال

حققت إجمالي أرباح في الربع الأول من 2022 بلغت قيمتها 211 مليون ريال بنمو 5.5%

دبي - العربية.نت

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انخفضت أرباح الشركة "المتقدمة" للبتروكيماويات السعودية الفصلية بنسبة 4%، في الربع الأول من 2022، إلى 164 مليون ريال، مقابل 171 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

ومقابل أرباح الربع السابق قالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن أرباحها نمت 3.8%، حيث كانت أرباح الربع السابق 158 مليون ريال.

وحققت "المتقدمة" إجمالي أرباح في الربع الأول من 2022 بلغت قيمتها 211 مليون ريال بنمو 5.5%.

ارتفاع أرباح "المراعي" في الربع الأول 9% إلى 420.5 مليون ريال شركات سوق السعودية ارتفاع أرباح "المراعي" في الربع الأول 9% إلى 420.5 مليون ريال

وذكرت الشركة أن انخفاض صافي الربح بنسبة 4% مقارنة بالربع الاول لعام 2021م يعود إلى ارتفاع في أسعار البروبان والبروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 40% و27% على التوالي، وانخفاض حصة الارباح من الاستثمار في شركة اس كي ادفانسد بمبلغ 30 مليون ريال.

وارتفعت مصاريف الشحن الخارجي بنسبة 188%، فيما ارتفعت كمية المبيعات بنسبة 35%.

ويعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض في أسعار البروبان بنسبة 9%، ارتفاع كمية المبيعات بنسبة 7%، وانخفاض حصة الخسائر من الاستثمار في شركة اس كي ادفانسد بمبلغ 11 مليون ريال.

وذكرت المتقدمة أن ارتفاع المبيعات جاء بالرغم من انخفاض متوسط سعر بيع المنتجات بنسبة 10%، ارتفاع متوسط سعر شراء البروبلين من مصادر خارجية بنسبة 14%.

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