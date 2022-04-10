مساهمو "بتروكيم" والمجموعة السعودية" يصوتون على الاندماج.. اليوم

يصوت مساهمو الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم"، والمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي "المجموعة السعودية"، في اجتماع الجمعية العمومية لكل شركة، على العرض المقدم من "المجموعة السعودية" لمساهمي "بتروكيم" لغرض الاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة في "بتروكيم" غير المملوكة من "المجموعة السعودية".

ويكون الاستحواذ بموجب أحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ من خلال إصدار 1.27 سهم في "المجموعة السعودية" مقابل كل سهم في "بتروكيم" وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية التنفيذ المتعلقة بالصفقة والمبرمة بين "بتروكيم" و"المجموعة السعودية" بتاريخ 27 أكتوبر 2021.

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كانت هيئة السوق المالية السعودية، قد أعلنت عن صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي على زيادة رأسمالها من 4.5 مليار ريال إلى 7.548 مليار ريال عبر إصدار 304.8 مليون سهم عادي، بغرض الاستحواذ على جميع أسهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم" غير المملوكة من قبل شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.