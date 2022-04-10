.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"وفرة" تعلن إنهاء تكليف الرئيس التنفيذي وتعيين "خالد الشمري" بديلاً له

  • الخط
وفرة للصناعة والتنمية
وفرة للصناعة والتنمية
سوق السعودية

"وفرة" تعلن إنهاء تكليف الرئيس التنفيذي وتعيين "خالد الشمري" بديلاً له

بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية "وفرة"، عن قرار مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات إنهاء تكليف خالد صالح أبوبكر العامودي كرئيس تنفيذي للشركة وتعيين المهندس خالد زيد الشمري رئيساً تنفيذيّاً للشركة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن قرار الاستقالة يسري اعتباراً من 10 أبريل 2022، وبالمثل تاريخ مباشرة العمل للرئيس التنفيذي الجديد.

وأضافت أن المهندس خالد زيد الشمري حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائيّة وعلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذيّة من جامعة الملك فهد. وله خبرة لأكثر من 25 عاماً في مجال التصنيع والتخطيط الاستراتيجي والإدارة التنفيذيّة بعدّة قطاعات في "سابك" وغيرها داخل وخارج المملكة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تقترب مارين لوبن من دخول قصر الإليزيه؟ هل تقترب مارين لوبن من دخول قصر الإليزيه؟
اكتشف المزيد