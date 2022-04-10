"وفرة" تعلن إنهاء تكليف الرئيس التنفيذي وتعيين "خالد الشمري" بديلاً له

أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية "وفرة"، عن قرار مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات إنهاء تكليف خالد صالح أبوبكر العامودي كرئيس تنفيذي للشركة وتعيين المهندس خالد زيد الشمري رئيساً تنفيذيّاً للشركة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن قرار الاستقالة يسري اعتباراً من 10 أبريل 2022، وبالمثل تاريخ مباشرة العمل للرئيس التنفيذي الجديد.

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وأضافت أن المهندس خالد زيد الشمري حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائيّة وعلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذيّة من جامعة الملك فهد. وله خبرة لأكثر من 25 عاماً في مجال التصنيع والتخطيط الاستراتيجي والإدارة التنفيذيّة بعدّة قطاعات في "سابك" وغيرها داخل وخارج المملكة.