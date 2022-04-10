"SAMI" السعودية تعلن شراكة استراتيجية مع بوينغ في مشروع مشترك بالمملكة

أعلنت شركة SAMI توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة بوينغ الأميركية لتأسيس مشروع استراتيجي مشترك في المملكة.

جاء الإعلان عن الاتفاقية خلال افتتاح فعاليات معرض الدفاع العالمي في الرياض.

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وقال رئيس مجلس إدارة شركة SAMI أحمد بن عقيل الخطيب: "في الوقت الذي نتحرك فيه بسرعة نحو تحقيق طموحات رؤية المملكة 2030 لقطاع دفاع مستدام بالكامل، فإن علاقاتنا طويلة الأمد مع قادة الصناعة مثل بوينغ سوف تعزز خطواتنا في هذا المجال".

وأضاف الخطيب أن المشروع المشترك مع "بوينغ" سيعمل على تلبية احتياجات قطاع الطيران المتنامي في المملكة ويمهد الطريق للمزيد من التعاون المثمر في السنوات القادمة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد: " يزخر قطاع الطيران في المملكة اليوم بفرصٍ مهمةٍ لتوطين وتطوير قدرات مستدامةٍ جديدة، مما سيمكننا من دعم وتطوير قدرات محلية وبكوادر وطنية، ونتوقع أن يتضاعف عدد الطائرات في المملكة على مدى السنوات العشر القادمة، ولذلك نتطلع أن يكون المشروع المشترك خطوة أولى نحو شراكةٍ استراتيجيةٍ أوسع بين SAMI، وبوينغ في المستقبل التي ستشمل المزيد من المنصات والخدمات في هذا المجال".

من جهته، أعرب نائب رئيس شركة بوينغ لخدمات الدفاع والخدمات الحكومية الدولية توربو سجوجرين، عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة والطويلة التي تمتد على مدى 77 عامًا مع المملكة، مبينًا أنه بموجب الاتفاقية الجديدة، سيتم تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لمنصات الطائرات العمودية في المملكة، مؤكدًا مواصلة الالتزام بالشراكة مع SAMI، والعمل مع مختلف الجهات المعنية في المملكة للإسهام بشكلٍ فعال في إنجاز مستهدفات رؤية المملكة 2030.