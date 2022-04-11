أرباح "المنجم للأغذية" ترتفع 232% في الربع الأول لـ98 مليون ريال 

أظهرت البيانات المالية لشركة المنجم للأغذية عن ارتفاع أرباح الربع الأول من 2022 بنسبة 231.9% إلى 97.9 مليون ريال، مقابل 29.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وعلى أساس ربعي، زادت أرباح الشركة بعد الزكاة والضريبة بنسبة 112.82% في الربع الأول، قياسا على أرباح بقيمة 46 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

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وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية، اليوم الاثنين، إن ارتفاع صافي الربح للفترة الحالية جاء بدعم عدة عوامل أبرزها نمو الإيرادات بنسبة 25.5% لتبلغ 788 مليون ريال.

وأشارت الشركة إلى ارتفاع مجمل الربح بنسبة 77.8%، وذلك بسبب تحسن هوامش الربحية في أغلب مجموعات الأصناف الرئيسية نتيجة لتحسن الظروف التجارية خلال الفترة.

وزاد إجمالي مصاريف التشغيل بنسبة 11.7% لتصل إلى 71.8 مليون ريال، نتيجة لزيادة مصاريف البيع والتوزيع خاصة المصاريف التسويقية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

كما ارتفع مصروف الزكاة بنسبة 49% ليصل إلى مبلغ 5.3 مليون ريال للفترة بسبب ارتفاع قيمة الوعاء الزكوي.