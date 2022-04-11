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أرباح "المنجم للأغذية" ترتفع 232% في الربع الأول لـ98 مليون ريال 

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المنجم للأغذية
المنجم للأغذية
سوق السعودية

أرباح "المنجم للأغذية" ترتفع 232% في الربع الأول لـ98 مليون ريال

بدعم نمو الإيرادات وارتفاع مجمل الربح

دبي - العربية.نت

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أظهرت البيانات المالية لشركة المنجم للأغذية عن ارتفاع أرباح الربع الأول من 2022 بنسبة 231.9% إلى 97.9 مليون ريال، مقابل 29.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وعلى أساس ربعي، زادت أرباح الشركة بعد الزكاة والضريبة بنسبة 112.82% في الربع الأول، قياسا على أرباح بقيمة 46 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية، اليوم الاثنين، إن ارتفاع صافي الربح للفترة الحالية جاء بدعم عدة عوامل أبرزها نمو الإيرادات بنسبة 25.5% لتبلغ 788 مليون ريال.

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وأشارت الشركة إلى ارتفاع مجمل الربح بنسبة 77.8%، وذلك بسبب تحسن هوامش الربحية في أغلب مجموعات الأصناف الرئيسية نتيجة لتحسن الظروف التجارية خلال الفترة.

وزاد إجمالي مصاريف التشغيل بنسبة 11.7% لتصل إلى 71.8 مليون ريال، نتيجة لزيادة مصاريف البيع والتوزيع خاصة المصاريف التسويقية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

كما ارتفع مصروف الزكاة بنسبة 49% ليصل إلى مبلغ 5.3 مليون ريال للفترة بسبب ارتفاع قيمة الوعاء الزكوي.

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