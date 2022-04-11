مساهمو "بتروكيم" و"المجموعة السعودية" يوافقون على الاندماج

وافق مساهمو الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم"، والمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي "المجموعة السعودية"، في اجتماع الجمعية العمومية لكل شركة، على العرض المقدم من "المجموعة السعودية" لمساهمي "بتروكيم" لغرض الاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة في "بتروكيم" غير المملوكة من "المجموعة السعودية".

ويكون الاستحواذ بموجب أحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ من خلال إصدار 1.27 سهم في "المجموعة السعودية" مقابل كل سهم في "بتروكيم" وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية التنفيذ المتعلقة بالصفقة والمبرمة بين "بتروكيم" و"المجموعة السعودية" بتاريخ 27 أكتوبر 2021.

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ونتيجة للصفقة، سيُلغى إدراج أسهم "بتروكيم" من السوق المالية السعودية وستصبح "بتروكيم" مملوكة بشكل كامل من "المجموعة السعودية"، وستقوم "المجموعة السعودية"، من خلال زيادة رأس مالها بإصدار 304.8 مليون سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد لصالح مساهمي "بتروكيم" المقيدين في سجل مساهمي "بتروكيم" لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" بنهاية فترة التداول في يوم الثلاثاء 12 أبريل 2022.

وأعلنت "تداول السعودية"، عن تعليق تداول سهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم"، في السوق ابتداءً من اليوم الاثنين للبدء في إجراءات إلغاء إدراج أسهم الشركة من السوق.

كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" بالإعلان عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي على حسابات المركز لمساهمي الشركة الوطنية للبتروكيماويات بعد يومي عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة الغير عادية وبحد أقصى 6 أيام عمل بحسب إجراءات السوق والمركز.

وأقر مساهمو "المجموعة السعودية"، زيادة رأس مالها من نحو 4.5 مليار ريال إلى نحو 7.548 مليار ريال، من خلال إصدار 304.8 مليون سهم عادي بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد لغرض الاستحواذ على كامل الأسهم المصدرة في الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم" غير المملوكة من قبل المجموعة السعودية، وذلك بموجب أحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية من خلال إصدار 1.27 سهم في "المجموعة السعودية" مقابل كل سهم في "بتروكيم".

وستكون الأحقية لمساهمي "بتروكيم" المقيدين في سجل المساهمين لبتروكيم بنهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ الصفقة.