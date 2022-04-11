مساهمو "سابك" يوافقون على توزيع 22.5% أرباحاً نقدية

وافق مساهمو الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، خلال اجتماع الجمعية العمومية أمس الأحد، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2021 بواقع 6.75 مليار ريال بحصة 2.25 ريال للسهم تمثل 22.5%من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الاثنين 25 أبريل 2022.

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ووافق المساهمون على تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021.

وخلال 2021، حققت "سابك" أرباحا بلغت قيمتها 23.03 مليار ريال.