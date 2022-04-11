سوق السعودية
"دار الأركان" تسترد صكوكاً إسلامية بـ500 مليون دولار
توقف تداولها بتاريخ 9 رمضان 1443 هـ
أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري، اليوم الاثنين، عن قيامها باسترداد كامل صكوك إسلامية بمبلغ 500 مليون دولار (الشريحة الرابعة).
وقالت "دار الأركان" في بيان على "تداول السعودية"، إن نسبة الاسترداد من الإصدار الكلي تبلغ 100%، ويبلغ العدد الإجمالي للصكوك المستردة 500 ألف صك.
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وكان تاريخ إصدارها 8 رجب 1438 وتوقف تداولها بتاريخ 9 رمضان 1443 هـ.
وأوضحت أن تاريخ إيداع المبالغ في حسابات حاملي الصكوك هو 11 أبريل 2022.
ووكيل الدفع ووكيل حاملي الصكوك هو دويتشه بنك.
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